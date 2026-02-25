Mäyräkoiria kasvattanut nainen on tuomittu sakkorangaistukseen eläinsuojelurikoksesta ja määrätty eläintenpitokieltoon. Tapahtumien kulku ei ole täysin selvillä.

Näyttelylinjaisia mäyräkoiria kasvattanut nainen on tuomittu käräjäoikeudessa sakkorangaistukseen eläinsuojelurikoksesta ja määrätty eläintenpitokieltoon.

Kyse on tapauksesta, jossa toinen koira tai koirat raatelivat kuoliaaksi kolmen kuukauden ikäisen Hippu-nimisen mäyräkoiranpennun maaliskuussa 2024 Pohjois-Savossa.

Kiisti syytteen

Nainen kiisti syytteen eläinsuojelurikoksesta. Hän kertoi, että oli käynyt kyseisenä päivänä eläinlääkärissä ja kotiin päästyään jättänyt koirat ulos siivouksen ajaksi. Naisella oli pentukoiran lisäksi kuusi aikuista mäyräkoiraa.

Pennulle oli kolattu oma alue ulkoiluun, mutta se oli päässyt lumipenkan kautta nousemaan toiselle puolelle tarhaa, jossa aikuiset koirat olivat.

Nainen oli kutsunut koiria sisälle, mutta pentua ei näkynyt missään. Hän luuli sen jääneen katolta pudonneen lumen alle.

Nainen kertoi menneensä paniikkiin ja lähtenyt lähikauppaan pyytämään apua. Lähikaupasta naisen avuksi lähti mies, joka kaivoi lapiolla lunta aitauksessa, mutta pentua ei löytynyt.

Hetkeä myöhemmin pentu löytyi aitauksesta. Nainen epäili, että toinen oli raahannut sen näkyville. Pennun löydettyään nainen katsoi sen olleen ensin kuollut, mutta oli kuitenkin uskonut sen olleen paleltunut.

Vatsassa massiiviset tappelujäljet

Tutulta eläinlääkäriltä hän sai ohjeen, jonka mukaan pentua tulisi lämmittää hitaasti. Nainen lämmittikin pentua yli neljä tuntia infrapunasaunassa.

Pennulla oli naisen mukaan nivusissa haavat, mutta hän arveli niiden syntyneen silloin, kun aikuinen koira oli raahannut pennun näkyville tarhassa.

Koirankasvattajan mukaan aikuisilla koirilla ei ollut aiemmin ollut vihaa pentua kohtaan.

Eläinlääkäriin Kuopioon pentu vietiin vasta tunteja tapahtuneen jälkeen, lähellä puolta yötä. Eläinlääkäri totesi pennun kuolleen, ja hän huomasi myös nivusissa, sisäreisissä ja vatsan alla massiiviset tappelujäljet.

Eläinlääkäri kertoi omistajalle, että pentu olisi pitänyt tuoda hoitoon heti. Eläinlääkäri teki eläinsuojeluilmoituksen valvontaeläinlääkärille, joka toimitti sen poliisille.

Oikeuden mukaan nainen oli toimillaan laiminlyönyt velvollisuuden hankkia viipymättä asianmukaista hoitoa vakavasti loukkaantuneelle pennulle.

Vuosien eläintenpitokielto

Naisen kotiin tehtiin saman vuoden syyskuussa eläinsuojelutarkastus. Tuolloin todettiin, ettei koirilla ollut vettä, että neljän koiran kynnet olivat kasvaneet ylipitkiksi ja etä ne olivat syöneet vanua peitosta ja pehmusteista.

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi naisen 50 päiväsakkoon, josta maksettavaksi tulee 1850 euroa. Lisäksi hänet määrättiin eläintenpitokieltoon helmikuuhun 2028 asti.

Tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siihen on mahdollista hakea muutosta valittamalla hovioikeuteen.