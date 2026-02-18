Oikeus määräsi koiran lopetettavaksi jo kesällä 2025.
Vallilan toissakesäisen koirahyökkäyksen koira määrättiin lopetettavaksi juuri loppuneen oikeuskäsittelyn päätteeksi.
Sekarotuinen koira puri 10-vuotiaan lapsen sairaalakuntoon heinäkuussa 2025 Helsingin Vallilassa.
Koira oli amerikanpitbull- ja amstaff-rotua.
Lapsi joutui leikkaukseen ja hänen jalkaansa laitettiin yli 50 tikkiä.
Käräjäoikeus määräsi koiran lopetettavaksi, mutta koiranomistaja valitti tuomiosta hovioikeuteen. Hän kuitenkin veti valituksensa takaisin myöhemmin, ja lopetuspäätös sekä tuomio jäi voimaan.
Ylläolevalta videolta näet, kuinka poliisit pitivät koiraa maassa heti hyökkäyksen jälkeen. Myös useat useat ulkopuoliset henkilöt osallistuivat koiran maassa pitämiseen.
Näin hyökkäys tapahtui
Koira oli päässyt vapaaksi kerrostaloasunnosta, kun sen omistaja ei ollut paikalla asunnossa.
Päästyään ulos asunnosta, Leonardo-niminen koira ensin hyppäsi rappukäytävässä miestä päin ja raapaisi yhtä lasta kasvoista.
Tämän jälkeen koira pääsi kerrostalon pihalle, jossa se jahtasi 10-vuotiasta lasta ja hyökkäsi tätä kohti.
Koira puri lasta vasemmasta jalasta ja aiheutti vammoja ennen kuin paikalla ollut lapsen vanhempi sai koiran irti lapsestaan.
Paikalle saapui useita henkilöitä auttamaan, ja lopulta myös poliisipartio. Koiran pitämiseksi maassa tarvittiin kolmea poliisia. Ylläolevalta videolta näet, kuinka poliisit pitivät koiraa maassa.
Tällainen tuomio koiranomistajalle
Oikeus määräsi koiran lopetettavaksi, ja sen omistajan maksamaan lapselle haitoista yhteensä 9 300 euroa sekä vahinko- ja sairaalakuiluina noin 800 euroa.
Tämän lisäksi maksettavaksi tuli oikeudenkäyntikulut sekä 80 päiväsakkoa.