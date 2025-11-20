Karjalainen tuomittiin ehdolliseen vankeustuomioon ja kaksi muuta mies saivat sakkoja.

Kuusamon Suurpetokeskuksen karhumiehenä tunnettu Sulo Karjalainen tuomittiin ehdolliseen vankeuteen eläinsuojelurikoksesta.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi kolme miestä eläinsuojelurikoksesta Kuusamon suurpetokeskuksen toimintaan liittyen.

Raskaimman tuomion sai suurpetokeskuksen kasvoina ja karhumiehenä tunnettu Sulo Karjalainen.

Aina-karhua, koirasutta ja ilvestä kohdeltiin väärin

Käräjäoikeus katsoi, että Karjalainen oli törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt siitä huolehtimisen, että suurpetokeskuksen koirasusi ei joutuisi toistuvasti lauman muiden eläinten purtavaksi ja se saisi tarpeellista hoitoa vammoihinsa.

Käräjäoikeuden mukaan laiminlyönnit aiheuttivat koirasudelle tarpeetonta kärsimystä, kipua ja tuskaa.

Hänen katsottiin myös törkeästä huolimattomuudesta laiminlyöneen sen, että ilveksellä olisi riittävän puhdas, tilava, turvallinen ja muutenkin tarkoituksenmukainen pitopaikka, mikä aiheutti eläimelle tarpeetonta kipua, kärsimystä ja tuskaa.

Karjalainen oli yhdessä kahden muun miehen kanssa lisäksi laiminlyönyt törkeästä huolimattomuudesta sen, että Aina-karhua pidettäisiin karhulle sopivassa pitopaikassa ja karhua kohdeltaisiin sen terveyttä ja hyvinvointia edistävällä tavalla. Tämä aiheutti karhulle tarpeetonta kärsimystä.