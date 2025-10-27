Syytteessä ovat myös Karjalaisen seuraaja keskuksen johdossa ja tarhan eläimiä hoitanut eläinlääkäri. Syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Oulun käräjäoikeus antaa tänään ratkaisunsa Kuusamon suurpetokeskuksen eläinsuojelurikosjutussa. Syyttäjä vaatii keskuksen johtajille ja eläinlääkärille ehdollista vankeutta törkeästä eläinsuojelurikoksesta.

Syytteessä ovat yhtiön toimitusjohtajana syksyyn 2022 toiminut Sulo Karjalainen ja hänen tilalleen noussut Pasi Jäntti. Kolmas syytetty on eläinlääkäri, jonka kanssa yhtiöllä oli terveydenhuoltosopimus.

Syyttäjä vaatii Karjalaiselle vähintään kymmenen kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta ja 60:tä päiväsakkoa. Jäntille ja eläinlääkärille vaaditaan vähintään puolen vuoden ehdollista vankeutta ja 40:tä päiväsakkoa.

Syyttäjän mukaan eläintarhan johtajat pyrkivät salaamaan tarhan ongelmat valvontaviranomaisilta ja eläinlääkäri laiminlöi velvollisuutensa huolehtia eläinten hyvinvoinnista. Syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.