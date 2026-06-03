Ylikomisario Dennis Pasterstein kertoo sosiaalisessa mediassa hirvittäviä lukuja sähköpotkulautailijoiden puhalluttamisesta.
Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja ja ylikomisario Dennis Pasterstein julkaisi X:ssä kammottavia lukuja sähköpotkulautailijoiden puhalluttamisesta viime lauantailta.
– Raportti kentältä: Lauantaina kello 22–22.45 partiot puhalluttivat 25 sähköpotkulautakuljettajaa Helsingin keskustassa. 20 prosenttia kuskeista puhalsi yli 0,5 promillea, ja heille määrättiin liikennevirhemaksu, Pasterstein kirjoittaa.
Ylikomisario Dennis Pastersteinin mukaan suuri osa Helsingin liikenteessä loukkaantuneista henkilöistä on sähköpotkulautailijoita.MTV
Ylikomisario kirjoittaa julkaisussaan puhallutusajankohdan olleen kello 21–21.45, mutta on korjannut kommentissaan ajan tuntia myöhemmäksi.
Hän toteaa vielä kirjoituksensa lopuksi, että suuri osa Helsingin liikenteessä loukkaantuneista henkilöistä on sähköpotkulautailijoita.
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