MTV Urheilun asiantuntijat Jari Ketomaa ja Janne Tuohino alleviivasivat Sami Pajarin kylmäpäisyyttä ja Toyota-tallin vankkumatonta tukea suomalaiskuskin otettua uransa avausvoiton MM-rallissa.
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Pajari, 24, onnistui voittamaan MM-rallin uransa 26. startissa ykköskalustolla. Näistä kaikki on tullut Toyotalla.
Kaudella 2024 Pajari sai jo kolme mahdollisuutta kokeilla japanilaismerkin Rally1-ajokkia. Viime vuosi kului kokonaisuudessaan MM-rallin ykköstallin väreissä, ja vaikka Pajari sekä tiimin johto korosti oppimista, odotukset paremmista tuloksista kasvoivat loppuvuotta kohti. Kun niitä ei alkanut kuulua, kritiikki lisääntyi.
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Kuluvalla kaudella Pajarin tulostaso on harpannut täysin uudelle tasolle. Viittä palkintosijaa seurasi uran ensimmäinen voitto Virossa.