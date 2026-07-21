Kaudella 2024 Pajari sai jo kolme mahdollisuutta kokeilla japanilaismerkin Rally1-ajokkia. Viime vuosi kului kokonaisuudessaan MM-rallin ykköstallin väreissä, ja vaikka Pajari sekä tiimin johto korosti oppimista, odotukset paremmista tuloksista kasvoivat loppuvuotta kohti. Kun niitä ei alkanut kuulua, kritiikki lisääntyi.

MTV Urheilun asiantuntijat Jari Ketomaa ja Janne Tuohino alleviivasivat Sami Pajarin kylmäpäisyyttä ja Toyota-tallin vankkumatonta tukea suomalaiskuskin otettua uransa avausvoiton MM-rallissa.

– Onko hän ollut niin kylmäpäinen jätkä, että on malttanut ajella sen opin ensin ja sitten tulosta myöhemmin? Hattu pois, jos hän on niin kylmähermoinen kaveri, että näin teki, asiantuntija Janne Tuohino totesi.