Sähköpotkulautojen sääntely on tehonnut, mutta liikennevirhemaksuja napsahtaa edelleen.
Viime vuoden heinäkuussa tuli voimaan sähköpotkulautoja koskeva tiukempi laki. Nykyään kuljettajalta vaaditaan vähintään 15 vuoden ikää, ja promilleraja on 0,5.
Poliisin mukaan liikennekäyttäyminen lakimuutoksen jälkeen on parantunut, mutta jalkakäytävillä ajelu on edelleen ongelma.
– Viime vuonna määrättiin noin 800 liikennevirhemaksua sähköpotkulautailijoille ja polkupyöräilijöille. Vielä 2–3 vuotta sitten se oli muutamia satoja, kertoo Helsingin poliisilaitoksen liikennevalvontatoiminnon johtaja Helsingissä Dennis Pasterstein MTV Uutisille.
Esimerkiksi alkoholin ja huumausaineiden vaikutuksen alaisena sähköpotkulaudalla ajamisesta napsahtaa 200 euron suuruinen liikennevirhemaksu, kertoi Pasterstein MTV Uutisille viime vuonna.
Helsingissä vuokrattavien sähköpotkulautojen päivänopeus on rajoitettu pääsääntöisesti 20 kilometriin tunnissa, vilkkailla alueilla 10 kilometriin tunnissa. Väärinkäytöksistä voi ilmoittaa suoraan yhtiöille.
– Erittäin toivottavaa, että tulee palautetta, että pystytään siihen reagoimaan. Ensisijaisesti pyritään kuitenkin kouluttamaan käyttäjiä, kertoo Dottin Suomen maajohtaja Elina Bürkland.