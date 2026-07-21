Yhdysvalloissa riehuu paikallisten medioiden mukaan "räjähtävä ripuliepidemia", jonka alkulähde on yhä hieman epäselvä.
Yhdysvaltain tautikeskus CDC tiedotti perjantaina 17. heinäkuuta Taco Bell -ketjun jäävuorisalaatin mahdollisesti tartuttaneen ihmisiin Cyclospora cayetanensis -nimistä suolistoloista viidessä eri osavaltiossa.
CDC:n mukaan tartunnan saaneita oli perjantaihin mennessä raportoitu jo 1 644, joista 94 oli joutunut sairaalahoitoon. Kuolemantapauksia ei oltu raportoitu. Forbes uutisoi maanantaina sairaalahoidossa olevan nyt jo 141 ihmistä ja tutkittavana on yli 5 100 mahdollista tapausta.
Taco Bell -ravintoloiden jäävuorisalaatti suurennuslasin alla
Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n jäljitystutkimuksissa ilmeni yhteys meksikolaisen jäävuorisalaatin toimittajaan. Tapauksiin yhdistettyä silputtua jäävuorisalaattia on tarjoiltu Taco Bell -ravintoloissa Indianassa, Kentuckyssa, Michiganissa, Ohiossa ja Länsi-Virginiassa.
Muutamaa päivää myöhemmin FDA kuitenkin korjasi aiempaa tietoaan. Viranomaisten mukaan aiemmin positiiviseksi ilmoitettu jäävuorisalaattinäyte olikin virheellinen. Näytteestä ei lopulta löytynyt ärhäkkää ripulitautia aiheuttavaa Cyclospora-loista.
Virheellisen tuloksen vuoksi taudin tarkkaa tartuntalähdettä ei edelleenkään tunneta.