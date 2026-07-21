Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n jäljitystutkimuksissa ilmeni yhteys meksikolaisen jäävuorisalaatin toimittajaan. Tapauksiin yhdistettyä silputtua jäävuorisalaattia on tarjoiltu Taco Bell -ravintoloissa Indianassa, Kentuckyssa, Michiganissa, Ohiossa ja Länsi-Virginiassa.

CDC:n mukaan tartunnan saaneita oli perjantaihin mennessä raportoitu jo 1 644, joista 94 oli joutunut sairaalahoitoon. Kuolemantapauksia ei oltu raportoitu. Forbes uutisoi maanantaina sairaalahoidossa olevan nyt jo 141 ihmistä ja tutkittavana on yli 5 100 mahdollista tapausta.

Virheellinen testitulos ei muuta takaisinvetoa tai viranomaisten suosituksia. FDA:n mukaan epidemiologinen selvitys osoittaa edelleen samaan salaattitoimittajaan, vaikka yhtään varmasti positiivista tuotenäytettä ei ole toistaiseksi löydetty.

Haastava vitsaus jäljittää

Forbesin mukaan Cyclospora-loisen toteaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin esimerkiksi salmonellan tai E. colin, sillä sitä ei voida kasvattaa laboratoriossa tutkimuksia varten.

Lisäksi raaka-aineet, tässä tapauksessa jäävuorisalaatti, ehditään yleensä syödä tai hävittää ennen kuin sairastuneet saavat oireita, jotka voivat alkaa vasta viikon tai jopa kahden kuluttua tartunnasta.