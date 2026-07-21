Mies syyllistyi kolmeen murhan yritykseen ja törkeään pahoinpitelyyn. Oikeuden mukaan hän oli tekoaikaan syyntakeinen ja erittäin vaarallinen.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Tampereen Ratinassa neljää ihmistä viime kesänä puukottaneen miehen yhdeksän ja puolen vuoden ehdottomaan vankeuteen. Käräjäoikeus antoi tuomion asiassa tänään.

Nykyään 24-vuotias Ville-Valtteri Johannes Väänänen tuomittiin kolmesta murhan yrityksestä sekä yhdestä törkeästä pahoinpitelystä. Mies oli tehnyt rikoksen ehdonalaisen vapauden koeajalla.

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Tuomio annettiin niin sanottuna yh­dis­tel­mä­ran­gais­tuksena. Se muodos­tuu van­keus­a­jas­ta ja yh­den vuo­den mit­tai­ses­ta val­von­ta-ajas­ta, jona henkilö on vankilan ulkopuolella sähköisessä valvonnassa.

Miehen syyte laittomasta uhkauksesta hylättiin. Syytetty rikos edelsi Ratinan puukotuksen tapahtumia.



Miehelle tehdyn mielentilatutkimuksen mukaan hän oli tekojen aikaan syyntakeinen eli hän ymmärsi tekojensa seuraukset. Mielentilatutkimuksen yhteydessä tehdyn vaarallisuusarvion perusteella miestä on oikeuden mukaan pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.