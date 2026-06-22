Suomalaisten autoilijoiden pysäköintikäyttäytyminen on tilastojen mukaan muuttunut merkittävästi viiden viime vuoden aikana.
Suomessa tehdään eniten pysäköintivirheitä perjantaisin, selviää yksityisen pysäköinninvalvontafirman ParkkiPaten tilastoista.
Vuosina 2021–2025 kaikista valvontamaksuista reilu kymmenesosa kertyi perjantaisin.
Sunnuntai taas on viikon hiljaisin päivä, jolloin ParkkiPate kirjoittaa noin 11 prosenttia valvontamaksuista. Myös sunnuntain osuus on kuitenkin ollut hienoisessa kasvussa.
– Arki ja pyhä sekoittuvat jo Suomessa toisiinsa. Kun kaupat ovat auki sunnuntaisin ja tapahtumia järjestetään runsaasti, autoilijat liikkuvat viikonloppuisin yhä enemmän. Tämä näkyy alueilla, joita valvomme, ParkkiPaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta toteaa tiedotteessa.
Lue myös: Autoilija teki tyypillisen pysäköintivirheen – valvontamaksu katsottiin "kohtuuttomaksi"
Palkkapäivä parkkipaikoilla vilkkain päivä
ParkkiPaten tilastoissa näkyy tiedotteen mukaan selvästi myös se, milloin autoilijat saavat palkkaa.
Kuukauden 15. päivä on yksi yleisimmistä palkkapäivistä, ja sinä päivänä valvontamaksuja kertyy neljä prosenttia yli normaalin keskiarvon. Se on ParkkiPaten mukaan koko kuukauden toiseksi vilkkain yksittäinen päivä.
Toinen yleinen palkkapäivä osuu kuun loppuun ja juuri ennen sitä autoilijoiden liikkuminen hiljenee.
Niinä päivinä, jolloin rahat ovat lopussa, valvontamaksuja kertyy noin viisi prosenttia alle keskiarvon.
Kun palkka taas kilahtaa tilille, parkkipaikat täyttyvät ParkkiPaten datan mukaan nopeasti.