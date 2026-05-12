Humalassa ajaminen on terveydenhuollon näkökulmasta merkittävin riskitekijä sähköpotkulautaonnettomuuksissa.
Poliisi sai viime vuonna kiinni 1 244 sähköpotkulaudalla humalassa ajanutta.
Viime kesäkuussa voimaan tullut laki kieltää sähköpotkulaudan tai muun kevyen sähköajoneuvon kuljettamisen yli 0,5 promillen humalassa. Tästä määrätään 200 euron liikennevirhemaksu.
Skuuttikauden aikana eniten sakkoja määrättiin Varsinais-Suomen alueella. Siellä sakkoja skuuttijuoppoudesta jaettiin jopa 339 kappaletta.
Tämä tarkoittaa noin 2,5 sakkoa per päivä lain voimaantulosta lähtien skuuttikauden, eli lokakuun, loppuun.
Poliisin määräämät liikennevirhemaksut perusteena "Kuljetti kevyttä sähköajoneuvoa siten, että alkoholipitoisuus oli hänen veressään vähintään 0,5 promillea tai hengitysilmassaan vähintään 0,22 mg/l".MTV
Toiseksi eniten skuuttijuoppoja jäi kiinni Pohjois-Pohjanmaalla ja kolmanneksi eniten Satakunnassa.
Samat maakunnat olivat skuuttijuoppoustilaston kärjessä jo kuukausi sen jälkeen kuin laki oli muuttunut.
Tuolloin Varsinais-Suomen poliisista kerrottiin, että sakkoja on annettu normaalien valvontatehtävien yhteydessä.
Traficomin tuoreimman tiedon mukaan suhteellisesti eniten sähköpotkulautamatkoja tehdään Turussa ja Jyväskylässä.