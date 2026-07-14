Yli puolet suomalaiskuskeista odottaa tuoreen kyselyn mukaan helteillä liian pitkään ennen ötököiden puhdistamista tuulilasista.
Asiantuntijoiden mukaan tuulilasiin iskeytyneet hyönteiset tulisi poistaa mahdollisimman nopeasti. Etenkin kuumilla keleillä ne voivat jo muutamassa tunnissa "palaa" lasiin kiinni tiukasti ja samalla vaarantaa kuljettajan näkyvyyden.
Harva kuitenkaan toimii suositusten mukaisesti, selviää tuulilasien korjauksiin ja vaihtoon erikoistuneen Carglassin teettämästä barometrista.
Selvityksessä kysyttiin tuhannelta suomalaisautoilijalta, miten nopeasti he poistavat tuulilasiin pinttyneet ötökät, mikäli ne eivät lähde lasinpesunesteellä.
45 prosenttia vastaajista poisti ötökät heti tai viimeistään seuraavana päivänä.
Loput 55 prosenttia vastaajista odotti viikon tai kauemmin tai jätti hyönteiset lasiin kokonaan.
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Onko hyönteisiä nykyään vähemmän?
Tutkimuksessa selvitettiin myös, kokevatko autoilijat tuulilasiin osuvien hyönteisten määrän muuttuneen kymmenen viime vuoden aikana.
Kysymystä kommentoivat ne 621 vastaajaa, jotka ajavat kesäisin.
Vajaat 30 prosenttia vastaajista koki ötököitä osuvan nykyään vähemmän kuin aiemmin. Muut eivät olleet huomanneet muutosta tai eivät osanneet sanoa.