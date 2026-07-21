Vapaavuori on toimiminut lobbausyritys Geradin Partnersin vanhempana neuvonanatajana.
Garden Helsinki -kohun keskiössä ollut entinen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori jättää tehtävänsä lobbausyhtiö Gerard Partnersilla.
Gerardin Partnersin osakas Mikko Alkio vahvistaa MTV Uutisille, että Jan Vapaavuori on omasta aloitteestaan luopunut roolistaan ja hänen kuvauksensa on poistettu muun muassa yhtiön kotisivuilta.
Vapaavuori toimi yhtiön vanhempana neuvonantajana.
Vapaavuori on myös Garden Helsinki -hankkeen puheenjohtaja.