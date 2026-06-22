Poliisi arvostaa nuoren henkilön luovuutta, mutta muistuttaa, ettei liikenteessä voi ajaa millä tahansa ajopelillä.

Poliisi on pysäyttänyt Kaarinassa sohvaa sähköskuutilla kuljettaneen henkilön.

Lounais-Suomen poliisi kertoo Facebookissa tavanneensa liikenteessä nuoren henkilön kuljettamassa sähköpotkulaudan ja sohvan yhdistelmää.

Poliisin mukaan vastaavasta rakennelmasta oli tehty havainto jo viime lokakuussa. Kyydissä on myös toisella kerralla ollut matkustaja.

Poliisi ei kerro postauksessaan sen tarkemmin, vaan kertoo tapauksesta enemmänkin nuhtelevan valistavaan sävyyn. Poliisi aloittaa kirjoituksensa kannustamalla nuoria luovuuteen.

– Nuorten harrastama kulkuneuvojen rakentelu ja tuunaaminen kehittää luovuutta ja kädentaitoja.

Poliisi muistuttaa sen jälkeen, että kulkupelin pitää olla liikenteessä kuitenkin säännösten mukainen ja turvallinen.

– Harrastukseksi ja esimerkiksi näyttelyihin voi rakennella kaikenlaista, mutta liikenteessä käytettävien ajoneuvojen tulee olla säännöstenmukaisia ja ennen kaikkea turvallisia.

Poliisi muistuttaa, että säännösten vastaisen kulkuneuvon kuljettamisesta voi tulla sakko liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Poliisi lopettaa postauksensa kannustavassa hengessä.

– Rakennelkaa, innovoikaa ja kehittäkää luovuuttanne ja kädentaitoja, mutta liikenteessä on ykkösasiana huomioitava oma ja muiden turvallisuus, poliisi vinkkaa.