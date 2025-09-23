Jyväskylän Palokassa asuva kehitysvammainen mies kaatui sähköpotkulaudalla ja sai kallonmurtuman. Ohiajavien nopean toiminnan ansiosta hän saa nyt asianmukaista hoitoa Kuopiossa.

Jyväskylässä asuvan Tuula Pylkkäsen kehitysvammainen poika, 35, joutui lauantai-iltana sähköpotkulautaonnettomuuteen. Paikalle autolla sattuneiden Reetta Niemelän, 43, ja Hasan Al-Aubaidyn, 24, ansiosta pojan henki pelastui.

– Poikani oli menossa kotiin Norolantien suuntaan sähköpotkulaudalla noin 22–23 aikaan lauantai-iltana Palokassa. Siitä ei ollut matkaa kotiin enää montaa sataa metriä, kun hän kaatui. Silloin satoi paljon vettä ja oli todella pimeää. Hänellä on huono näkö ja silmälasit, ja lisäksi hänellä oli alkoholia veressä 0,5 promillea, Tuula kertoo.

Pojalla todettiin myöhemmin sairaalassa kallonmurtuma, joka operoitiin kiireellisesti Kuopiossa sunnuntaiaamuna. Tilanne oli vakava, ja poikaa hoidettiin aluksi Jyväskylän sairaala Novassa.

Reetta oli yksi onnettomuuspaikalle sattuneista henkilöistä. Hän työskentelee Keski-Suomen hyvinvointialueella kotihoidon yöhoitajana ja oli lauantaina yövuorossa.

– Ajoin tapahtumapaikkaa kohti ja näin maassa kumossa olevan sähköpotkulaudan ja ihmisen. Parkkeerasin autoni läheiselle linja-autopysäkille ja huomasin, että Heinämäen suunnasta tulee toinen auto, joka pysähtyy siihen myös, Reetta muistelee.

Reetta huomasi maassa makaavan miehen hengittävän korisevasti ja huonosti.

– Käänsimme nuorten miesten kanssa henkilön kylkiasentoon ja yritimme etsiä hänestä ulkoisia vammoja. Siinä vaiheessa emme niitä löytäneet. Soitin hätäkeskukseen ja sanoivat, että laittavat ambulanssin tulemaan, Reetta kertoo.

Reetta Niemelä oli kotihoitajana yövuorossa, kun huomasi tien vieressä kaatuneen skuutin ja makaavan miehen.

Hän yritti jossain kohtaa saada mieheltä kipureaktiota nipistelemällä tätä reilummin, mutta mies ei reagoinut mihinkään.

Hasan oli tuo toinen nuori mies, joka havaitsi kaverinsa kanssa tien vieressä kaatuneen sähköpotkulaudan. He huomasivat aluksi skuuttiin päälle jääneen vilkun ja sitten myös maassa makaavan miehen.

– Nousimme saman tien autosta. Samoihin aikoihin tapahtumapaikalle saapui myös nainen. Yritimme herätellä maassa makaavaa miestä, laitoimme hänet kylkiasentoon ja nainen soitti ambulanssin, Hasan kertaa tapahtumien kulkua.

– Mies vaikutti poissaolevalta, eikä häneen saanut mitään kontaktia, hän jatkaa.

Hasan Al-Aubaidy korostaa, että jokaisen pitäisi pysähtyä auttamaan, jos näkee jonkun maahan kaatuneena.Hasan Al-Aubaidyn kotialbumi

Toipuminen vie aikaa

Tuulan mukaan hänen poikansa on tällä hetkellä teho-osastolla, eikä oikein tiedä, missä on. Äiti vietti tyttärensä Noora Pylkkäsen kanssa koko sunnuntain pojan luona Kuopiossa.

– Tyttäreni kanssa häntä haastattelimme, ja vastaa kyllä kysymyksiin, mutta on todella väsynyt, eikä jaksa juuri puhua. Aluksi hän ei liikuttanut raajojaan, mutta nyt jo liikuttaa. Toipuminen vie kauan, mutta tilanne on vakaa, Tuula kertoo.

– Nyt ei voi kuin odottaa. Teho-osasto ei ole mikään seurustelupaikka, ja vierailuajatkin ovat hyvin lyhyet, joten lähdimme takaisin kotiin Jyväskylään. Palaamme hänen luokseen sairaalaan taas loppuviikosta, Tuula jatkaa.

Moni auto ajoi vain ohi

Onnettomuuteen joutuneen miehen sisko Noora haluaa korostaa, että vaikka ihminen olisi kuinka erilaisen tai oudon näköinen, niin silti pitäisi aina pysähtyä auttamaan.

– Voit olla ainut, joka hänet ehtii pelastaa. Seuraava paikalle sattunut ei välttämättä enää ehdi. Haluan myös nostaa esiin, että sähköpotkulaudat ovat äärettömän vaarallisia, Noora sanoo.

– Kaikki eivät välttämättä automaattisesti uskalla auttaa. Veljeni on isokokoinen, roteva mies. Sitten, kun hän on kuorsannut, örissyt ja pärissyt, niin kaikki eivät uskalla jäädä auttamaan, Noora jatkaa.

Hasanin havaintojen mukaan moni auto ajoi hänen autoansa vastaan, eikä pysähtynyt onnettomuuspaikalle.

– Jokaisen ihmisen velvollisuus on pysähtyä auttamaan, jos näkee jonkun kaatuneena. Auttaminen ei vie elämästä montaa minuuttia, Hasan toteaa.