Rattijuoppo ajoi pyöräilemässä olleen palomiehen ylitse Kangasniemellä vuonna 2024.

Hovioikeus alensi tuomiota tapauksessa, jossa alkoholia ja kannabista käyttänyt mies ajoi pyöräilemässä olleen palomiehen yli kohtalokkain seurauksin.

Ajoneuvo oli ajautunut suoralla tieosuudella ensin kulkusuunnassaan oikealle ja ilmeisesti korjausliikkeen johdosta välittömästi luisunut kaikki pyörät lukkiutuneena vastaantulevien kaistan yli pyöräilijän päälle.

Törmäyksen voimasta pyöräilijä iskeytyi auton mukana kallioon, raahautui sen mukana useita kymmeniä metrejä ja lensi lopulta ojaan kalliolohkareiden päälle. Pyöräilijä sai vakavat vammat, ja hän kuoli onnettomuuspaikalle.

Hovioikeus: Erityistä moitittavuutta ja piittaamattomuutta

Oikeus kiinnitti huomiota siihen, että miehen verestä todettiin sekä kannabista että alkoholia, eikä alkoholin määrä ollut vähäinen.

– Hovioikeus katsoo menettelyn osoittavan erityistä moitittavuutta ja piittaamattomuutta muita tiellä liikkuvia kohtaan.

Itä-Suomen hovioikeus alensi vuonna 1974 syntyneen miehen tuomion 1 vuoteen 8 kuukauteen vankeutta, mutta piti tuomion ehdottomana.

Käräjäoikeus oli tuominnut tämän törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen.

Onnettomuudessa kuoli vuoden palomieheksi vuonna 2020 valittu Mikko Saastamoinen. Pelastustehtävien lisäksi hän koulutti kollegoitaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Saastamoisen kuolema järkytti viime vuoden syksyllä laajasti pelastusalan kollegoita. Yle kertoi turman jälkeen järjestetystä pelastustyöntekijöiden hiljaisesta mielenilmauksesta, jolla haluttiin kunnioittaa Saastamoisen muistoa ja kiinnittää huomiota päihtyneenä ajamisen riskeihin.