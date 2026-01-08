Henkilö kuljetti viritettyä sähköpotkulautaa 40 kilometrin tuntinopeudalla.
Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein julkaisi videon viestipalvelu X:ssä, jossa näkyy sähköpotkulautakuskin hurja kaahailu Helsingissä Veturitiellä.
Torstaina 8. tammikuuta kuvatulla videolla myös näkyy, kuinka kuski kaatuu kaahailunsa päätteeksi talvisella tiellä Veikkaus-areenan edessä yrittäessään kääntyä vasemmalle.
– Vuosi lähti vasta käyntiin, valitettavasti heti sähköpotkulautacase, Pasterstein kirjoittaa.
Hänen mukaansa kyseisessä tilanteessa henkilö kuljetti viritettyä sähköpotkulautaa 40 kilometrin tuntinopeudalla. Sallittu nopeus laitteelle on 25 kilometriä tunnissa.
Kuski ajoi myös päin punaisia.
Pastersteinin mukaan kuski sai 35 päiväsakkoa ajo-oikeudetta ajosta sekä kaksi päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.