Yleisurheilun EM-kisat 2026 järjestetään Birminghamissa 10.–18. elokuuta. Tästä artikkelista löydät kisojen päiväkohtaisen ohjelman ja suomalaisurheilijat.

Suomen EM-joukkueeseen on nimetty 21. heinäkuuta mennessä 13 urheilijaa. Joukkueen lopullinen urheilijamäärä tulee olemaan Suomen urheiluliiton SUL:n mukaan noin 50.

Alla kisojen ohjelma ja suomalaisurheilijat. Muutokset ovat mahdollisia. Suomalaisurheilijoiden listaa täydennetään kisojen lähestyessä ja ollessa käynnissä.

Yleisurheilun EM-kisojen 2026 ohjelma ja suomalaiset:

Maanantai 10.8.

Aamusessio