Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovaranministeri Riikka Purra kommentoivat lyhyesti tunnelmiaan MTV:lle ennen hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki -hankkeesta.
MTV Uutiset tavoitti pääministeri Petteri Orpon eduskunnassa aamupäivällä ennen eduskunnan täysistuntoa. Orpo kommentoi perussuomalaisten luottamusta häneen tällä hetkellä.
– Kaikki ne viestit, mitä olen sieltä saanut ja keskustelut käynyt, niin koen, että minulla on luottamus perussuomalaisten ryhmässä, Orpo sanoi.
– Heillä on sama halu kuin meilläkin, eli että saadaan tämä asia nyt käsiteltyä, avoimesti puhuttua, äänestettyä, ja palataan normaaliin päiväjärjestykseen, Orpo lisäsi.
Orpo uskoo, että edessä on värikäs keskustelu.
– Oppositio tulee tietenkin, niin kuin asiaan kuuluu, haastamaan rajusti.
– Itse menen siihen siinä mielessä hyvällä mielellä, että tiedän, että emme ole tehneet tässä mitään väärää. Tämä on ollut perusteltu päätös aikanaan, Orpo sanoi.
Purra: Hallituksen toimintakyky hyvä
Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra ehti myös vastata ennen tiedonantoa MTV Uutisten kysymykseen siitä, jääkö kohusta lommoa hallitusyhteistyöhön.
– En ole havainnut sellaista. Toimintakykymme hallituksena on oikein hyvä. Prosesseissa ei ole mitään ihmeellistä, kesäkohutkin ovat aika tavanomaisia. Nyt katsotaan, mitä eduskuntakäsittelyssä tulee ilmi, Purra sanoo.
Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta.