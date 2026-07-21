Sammutustyöt jatkuvat edelleen, vaikka Norjan Drammenin suurpalo on hallinnassa.

Norjan Drammenissa suurpalo on vihdoin hallinnassa. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset.

Sammutustyöt kuitenkin jatkuvat. Eilen palokunta arvioi palon lopullisessa sammuttamisessa voivan kestää jopa kymmenen päivää.

Perjantaina syttynyt palo tuhosi yli sata asuntoa ja pakotti yli 400 ihmistä evakkoon. Norjalaisen VG-lehden mukaan monet evakuoiduista ovat jo päässeet palaamaan koteihinsa.

Palon tutkinta ei ole päässyt alkamaan, koska palopaikalla on vielä liian kuuma. Palon syttymispaikasta on epäily, mutta syy on yhä epäselvä.

Suurpalon tuhot ovat mittavat Norjan Drammenissa.SPA | Swedish Press Agency