Pori Jazzeilla esiintynyt John Legend jakoi kuvia vierailustaan Suomessa.
Laulaja John Legend esiintyi viime viikonloppuna Pori Jazzeilla.
Mukana vierailulla oli myös Legendin puoliso huippumalli Chrissy Teigen sekä parin neljä lasta: vuonna 2016 syntynyt Luna Simone, vuonna 2018 syntynyt Miles Theodore sekä vuonna 2023 syntyneet Esti Maxine ja Wren Alexander.
Legend jakoi otoksia vierailustaan ja kiitteli yleisöä.
– Kiitos, Suomi! Kiitos kaikille, jotka seisoivat sateessa koko päivän. Tämä oli viimeinen pysähdyspaikka perheemme Euro-kiertueella. (Olen täällä vielä neljä konserttia ja sattumalta maailmanmestareiden kotona Espanjassa seuraavat kaksi), mies kirjoittaa.
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Teigen julkaisi aikaisemmin Instagramissa kuvasarjan Tampereen Särkänniemestä. Kuvissa pariskunta ja heidän neljä lastaan viettävät aikaa huvipuistossa, Koiramäessä ja akvaariossa.