MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Teigen julkaisi aikaisemmin Instagramissa kuvasarjan Tampereen Särkänniemestä. Kuvissa pariskunta ja heidän neljä lastaan viettävät aikaa huvipuistossa, Koiramäessä ja akvaariossa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä .

– Kiitos, Suomi! Kiitos kaikille, jotka seisoivat sateessa koko päivän. Tämä oli viimeinen pysähdyspaikka perheemme Euro-kiertueella. (Olen täällä vielä neljä konserttia ja sattumalta maailmanmestareiden kotona Espanjassa seuraavat kaksi), mies kirjoittaa.

Legend jakoi otoksia vierailustaan ja kiitteli yleisöä.

Mukana vierailulla oli myös Legendin puoliso huippumalli Chrissy Teigen sekä parin neljä lasta: vuonna 2016 syntynyt Luna Simone , vuonna 2018 syntynyt Miles Theodore sekä vuonna 2023 syntyneet Esti Maxine ja Wren Alexander .

Chrissy Teigen ja John Legend keväällä 2016.

Chrissy Teigen ja John Legend keväällä 2016. /All Over Press

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Pekka Pouta: Nyt ollaan kylmyyden ytimessä

Yleisurheilun EM-kisat 2026: Ohjelma ja suomalaiset

Suora lähetys: Garden-kohu huipentuu – Oppositio esittää: Hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä .

Myös hän ylisti julkaisussaan niin Särkänniemen huvipuistoa kuin Suomea.

– Luulen, että suosikkiosani matkassa on ollut nähdä, miten paljon rakkautta, iloa ja tarinankerrontaa täällä “lätäkön tällä puolella” olevaan huvipuistoon on laitettu, Teigen kirjoitti.