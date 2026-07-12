Tämän kisan säännöt ovat yksinkertaiset. Kaksi skeittajaa laskevat samanaikaisesti mäkeä alas. Se kumpi on nopeampi, voittaa.
VÄISTÄKÄÄ, VÄISTÄKÄÄ!
Näiden huutojen saattelemana skeittarit lähtevät kisaamaan siitä, kuka on nopein mäenlaskija Sinebrychoffin puistossa Helsingissä. Kaksi skeittaria päästetään laskemaan mäkeä samanaikaisesti ja se, kuka on ensin maalissa, voittaa.
Ilmassa tuoksui vahva pilven haju ja tunnelma oli katossa. Joka puolelta kuului huutoa ja kannustuksen ääniä.
Kisojen takana on kanadalainen Marc-Antoine Marcoux, joka keksi kisan yhtenä päivänä kävellessään puistossa.
Kisat ovat kasvaneet vuosi vuodelta ja Marcouxin arvion mukaan tällä kerralla paikalla on kaksi tuhatta ihmistä.
Eeva Syvänen on tullut puistoon kannustamaan poikaansa. Poika toimii tapahtumassa kuuluttajana, mutta myös mäenlaskijana.
– Pakko sanoa näin vanhana äitinä, että onhan tämä vaarallista. Mutta upeaa, Syvänen kertoo.
Mukana tapahtumassa on myös Syväsen miniä Ida Körönviita. Hän on paikalla on skeittauksen seuraamisen lisäksi tapaamassa ystäviään.
– Tätä on paljon hypetetty. Olen ollut täällä pari kertaa aiemminkin, Körönviita kertoo.
Kaverukset Maula Wuori, Fanni Hamberg ja Ida Körönviita olivat iloisin mielin mäkikisoissa.