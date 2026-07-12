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MTV seurasi hengenvaarallista menoa Sinebrychoffin puistossa

Kaverukset Maula Wuori, Fanni Hamberg ja Ida Körönviita olivat iloisin mielin mäkikisoissa.

– Tätä on paljon hypetetty. Olen ollut täällä pari kertaa aiemminkin, Körönviita kertoo.

Mukana tapahtumassa on myös Syväsen miniä Ida Körönviita. Hän on paikalla on skeittauksen seuraamisen lisäksi tapaamassa ystäviään.

Kisat ovat kasvaneet vuosi vuodelta ja Marcouxin arvion mukaan tällä kerralla paikalla on kaksi tuhatta ihmistä.

Kisojen takana on kanadalainen Marc-Antoine Marcoux, joka keksi kisan yhtenä päivänä kävellessään puistossa.

Ilmassa tuoksui vahva pilven haju ja tunnelma oli katossa. Joka puolelta kuului huutoa ja kannustuksen ääniä.

Näiden huutojen saattelemana skeittarit lähtevät kisaamaan siitä, kuka on nopein mäenlaskija Sinebrychoffin puistossa Helsingissä. Kaksi skeittaria päästetään laskemaan mäkeä samanaikaisesti ja se, kuka on ensin maalissa, voittaa.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Vaarallista touhua

Latvialainen skeittaaja Madars Apse tietää mäenlaskun vaarat. Hän on itse voittanut mäenlaskukisan aiemmin ja tänä vuonna hän laskee mäen käsiensä varassa.