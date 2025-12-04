Ylen tuore linjaus Euroviisuihin osallistumisen ehdoista jätti yhä ilmaan suuria kysymyksiä, joihin ei ole saatu vastausta.

Euroopan yleisradiounioniin kuuluvat EBU-yhtiöt kokoontuvat tänään ja perjantaina keskustelemaan tulevista Euroviisuista Geneven yleiskokouksessa, jossa on määrä äänestää jo tänään tulevista sääntömuutoksista. Kokouksen yksi kuuma peruna on myös se, saako Israel vastaisuudessa osallistua laulukilpailuun.

Torstaina Yle julkaisi tiedotteen, jossa olivat sen ehdot Euroviisuihin osallistumiselle. Tiedotteen mukaan Ylen johtoryhmän yksimielisen linjauksen keskeisin kohta on se, että EBU toteuttaa Euroviisujen sääntöihin esittämänsä muutokset. Israelia Yle ei tiedotteessaan mainitse sanallakaan.

Asiaa perkasivat MTV Uutiset Livessä uutispäällikkö Jukka Auramies ja viihdetoimittaja Aino Haili.

– Tämä on aikamoinen pettymys kyllä tässä kohtaa, että Yle ei nyt tee selkeää linjausta siihen liittyen. On kuitenkin useita osallistujamaita, jotka ovat ilmoittaneet ihan selkeäsanaisesti sen, että mikäli Israel osallistuu Euroviisuihin ensi vuonna, niin he eivät tule sitten mukaan, Haili totesi.

Euroviisujen osallistumaista Irlanti, Espanja, Alankomaat sekä Slovenia ovat ilmoittaneet, etteivät osallistu Euroviisuihin vastaisuudessa, mikäli Israel saa osallistua.

Ehkä pois jättäytyvien joukkoon ovat ilmoittautuneet Belgia ja Islanti.