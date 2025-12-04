



Israel saa osallistua Euroviisuihin: Moni maa boikotoi – Yle osallistuu 2:59 MTV:n viihdetoimittaja kertoi juuri ennen EBU:n päätöstä, että tunnelma Euroviisuissa kiristynyt huomattavasti. Julkaistu 35 minuuttia sitten Pyry-Jukka Peltomäki pyry-jukka.peltomaki@mtv.fi Jari Heikkilä jari.heikkila@mtv.fi Israel saa kilpailla ensi keväänä Euroviisuissa. Euroopan yleisradiounioni EBU on ottanut Israelin osallistumisoikeuden käsittelyyn tänään yleiskokouksessaan. Päätöksen mukaan Israel saa osallistua ensi keväänä Euroviisuihin. Useat Euroopan maat olivat etukäteen uhanneet boikotoida kevään Euroviisuja, jos Israel on mukana. Taustalla ovat Israelin sotatoimet Gazassa ja syytökset kansanmurhasta. Pian EBU:n päätöksen jälkeen Espanjan yleisradioyhtiö RTVE ilmoitti, että Espanja ei tule osallistumaan kilpailuun. Myös Irlannin yleisradio RTE, sekä Alankomaiden Avrotros ilmoitti boikotoivansa kisoja. Suomessa Yle kertoo valmistautuvansa osallistumaan Euroviisuihin. Lue myös: Analyysi: Runtua Ylelle mitäänsanomattomasta viisulinjauksesta: "Aikamoinen pettymys" Yle kertoo tiedotteessaan, että yleiskokouksessa Genevessä esiteltiin EBUn ehdotukset sääntöuudistuksista ja Euroviisujen kehittämisestä. Uudistusten tavoitteena on varmistaa, ettei äänestystä voi manipuloida ja että kilpailu voidaan viedä riippumattomasti läpi. Yle kertoo, että osallistumisoikeus säilyy edelleen kaikilla EBUn jäsenkriteerit täyttävillä ja kilpailun sääntöjä noudattavilla yhtiöillä. Israelin yleisradioyhtiö KANin osallistumisesta tapahtumaan ei äänestetty.





Ylen johtoryhmä oli asettanut ehdot Euroviisuihin osallistumiselle. Ylen mukaan kokouksessa käydyn keskustelun perusteella nämä ehdot ovat toteutumassa ja Yle valmistautuu osallistumaan Euroviisuihin ensi vuonna Wienissä.

– Pidämme kuitenkin tärkeänä, että käymme EBUssa jatkuvaa keskustelua siitä, miten Euroviisuja voidaan kehittää. Tämä tarkoittaa, että uusia sääntöjä ja niiden toimivuutta pitää arvioida jatkuvasti, sanoo Yleä kokouksessa edustanut toimitusjohtaja Marit af Björkesten.

"Kulttuuria ei voi erottaa politiikasta"

EBU on pitkään korostanut, että Euroviisut on ei-poliittinen tapahtuma, jossa painotetaan arvoja kuten monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Mutta voiko musiikkikilpailua todella irrottaa ympäröivästä maailmasta? Viiden jälkeen -ohjelmassa aihetta avasi Taideyliopiston kulttuurisen musiikintutkimuksen professori Antti-Ville Villén, jonka mukaan EBU:n edessä oleva päätös ei ole hankalampi kuin poliittiset ratkaisut yleensä.

– Ei sen vaikeampi kuin poliittiset päätökset kansainvälisissä suhteissa. Se, mikä saa sen vaikuttamaan vaikeammalta, on se, että tämän päätöksen myötä joudutaan jälleen myöntämään, että kulttuuria ei voi erottaa politiikasta, Villén toteaa.

Professorin mukaan Euroviisut palautuvat samaan ilmiöön kuin kansainvälinen urheilu.

– Kansakunnat kilpailevat toisiaan vasten, jolloin se on alkulähtöisesti poliittinen rakennelma.

Mutta miksi poliittisuus halutaan silti julkisesti kiistää? Villén näkee taustalla ajattelutavan, jossa kulttuuri ja politiikka erotellaan näennäisesti omiksi alueikseen.

– Sanoisin, että kysymys on siitä, miten on totuttu ajattelemaan. Viime kädessä kaikki niveltyy toisiinsa: koulutukseen, talouteen, julkiseen vallankäyttöön ja kapitalistiseen järjestelmään. Jos haluaa härnätä, niin voisi sanoa, että se on tyytyväistä itsepetoista kaikki tyynni, professori paaluttaa.

Päätöksenteon hitaus on puhuttanut myös Suomessa. Ylen on tulkittu empivän kantaansa Israelin osallistumiseen, mutta Villén pitää harkintaa pikemminkin hyveenä.

– En pidä pahana, ettei tehdä päätöstä vain tehdäkseen. Haluamme kuunnella, mitä muilla on sanottavaa. Kannatan ajatusta, että komitea on inhimillisen hengenliikunnan korkein muoto.

Euroviisujen poliittisuus näyttäytyy myös yleisössä ja äänestämisessä. Villénin mukaan on selvää, että äänet heijastavat paitsi musiikkimieltymyksiä myös geopoliittisia kantoja.

– Äänestäminen on demokraattisen järjestyksen peruspiirteitä. Tämä on yksi foorumi, jossa ihmiset ottavat kantaa ilmiöön. Siinä voisi nähdä mahdollisuuden, eikä esittää tapahtumaa muuna kuin mitä se on. Siellä missä politiikka kielletään, politiikka on vahvinta, Villén sanoo.

Laulujuhlan leppoisuus kadonnut?

Viisujen arki on muuttunut myös paikan päällä. MTV Uutisten toimittaja Katja Lintunen on viimeiset kolme vuotta seurannut kilpailuja kulisseissa ja kuvaa tunnelman kiristyneen huomattavasti.

– Malmössä (2024) kaikki kiristyi. Terroriuhat olivat niin valtavat, että areenalle meno oli kuin lentokentälle menisi. Siellä oli tarkka-ampujia katolla. Se ei ollut enää mikään laulujuhla. Se oli jopa pelottava tilanne, Lintunen summaa.

Lintusen mukaan poliittiset jännitteet näkyivät myös yleisössä. Artistit puolestaan vaikenevat kilpailun aikana.

– Kun Israel esiintyy, se on sellainen hiljainen boikotti. Taputuksia ei ole, paitsi Israelin delegaatiolta. Buuaukset kuuluvat, mutta lähetykseen ne eivät pääse.

– Viisujen aikana artistit ovat hiljaa. Se on vaiettu puheenaihe. Monesti vasta viisujen jälkeen kuullaan oikeita kannanottoja, kokenut toimittaja huomauttaa.