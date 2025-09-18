Euroviisujen suurista rahoittajamaista Espanja uhkaa vetäytyä kilpailusta, jos Israel on mukana viisuissa. Muut rahoittajamaat vaikenevat, kun MTV kysyi asiasta.

Neljä Euroviisujen suurta rahoittajamaata eivät ota kantaa mahdolliseen viisujen boikotointiin, jos Israel osallistuu kilpailuun.

Viides rahoittajamaa Espanja ilmoitti tiistaina jättäytyvänsä pois Euroviisuista, mikäli Israel osallistuu kilpailuun ensi vuonna.

Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:n mukaan Euroviisuilla on merkittäviä poliittisia ulottuvuuksia, joita Israel käyttää hyväkseen.

– Vaikka Israel on osallistunut kilpailuun säännöllisesti, nykyiset tapahtumat ja käynnissä oleva kansanmurha tekevät mahdottomaksi katsoa toiseen suuntaan, toteaa yhtiön johtaja José Pablo López sähköpostitse välitetyssä tiedotteessa.

Israelin vuoden 2025 viisuedustaja Yuval Raphael./All Over Press

Italia ja Ranska eivät kommentoi

Viiden suuren maan joukkoon kuuluvat Espanjan lisäksi Britannia, Italia, Ranska ja Saksa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Euroviisut ei ole poliittinen tapahtuma. Maa kertoo jatkavansa keskusteluja Euroopan yleisradioyhtiön EBU:n kanssa tilanteesta.

– Euroviisuissa ei ole koskaan ollut kyse politiikasta. Se on ollut – ja on – musiikin ja kulttuurin juhla, joka tuo ihmisiä yhteen ympäri maailmaa, sanoo BBC:n edustaja MTV Uutisille sähköpostitse.

Saksan yleisradioyhtiö SWR toteaa sähköpostivastauksessaan, että he odottavat EBU:n kantaa asiaan.

– Tavoite on löytää perusteltu ja kestävä yksimielisyys asiaan, joka on EBU:n arvojen mukainen.

MTV Uutiset kysyi rahoittajamaiden kantaa heidän omaan osallistumiseensa sekä Israelin osallistumiseen ennen Espanjan päätöstä. Maat eivät muuttaneet kantaansa ilmoituksen jälkeen.

Italian ja Ranskan yleisradioyhtiöt eivät vastanneet MTV Uutisten kommenttipyyntöihin asiaan liittyen.

Muista osallistujamaista Irlanti, Slovenia, Islanti ja Alankomaat ovat ilmoittaneet boikotista, jos Israel on mukana kilpailussa.

Vuoden 2026 Euroviisujen järjestäjämaa Itävalta ei myöskään ota kantaa asiaan.

– ORF (Itävallan yleisradioyhtiö) tulee olemaan hyvä isäntä kaikille delegaatioille toukokuussa 2026.

EBU vaikenee

MTV Uutiset kysyi EBU:lta kommenttia muun muassa siitä, saako Israel osallistua ensi vuonna järjestettäviin Euroviisuihin, millaisia keskusteluja rahoittajamaiden kanssa käydään tällä hetkellä sekä järjestetäänkö kilpailu, jos yksi tai useampi rahoittajamaa ilmoittaa ettei osallistu Israelin kanssa Euroviisuihin.

Espanjan ilmoituksen jälkeen MTV kysyi EBU:lta myös, kuinka suuri on Espanjan osuus viisujen rahoituksesta ja miten se korvataan, jos maa jää pois kilpailusta.

MTV:lle välitettiin kaksi erillistä lausuntoa, joissa ei vastattu esitettyihin kysymyksiin.

Lausunnoissa todetaan, että EBU on tietoinen “huolista”, jotka liittyvät “käynnissä olevaan konfliktiin Lähi-idässä”.

EBU kertoo edelleen konsultoivansa asiassa jäsenmaita.

–Jokainen jäsen päättää itse, haluaako osallistua kilpailuun. Kunnioitamme mitä tahansa päätöstä, jonka yleisradioyhtiöt tekevät, Euroviisujen johtaja Martin Green toteaa lausunnossa.

Näin Yle kommentoi

Suomessa päätöksen Euroviisuihin osallistumisesta tekee Ylen johtoryhmä.

Yle ei ole vielä tehnyt päätöstä Suomen osallistumisesta Euroviisuihin, kertoo Ylen kulttuuri- ja asiaosaston johtaja Johanna Törn-Mangs. Päätös tehdään tämän vuoden puolella.

Muiden maiden vetäytyminen kilpailusta ei vaikuta Ylen päätökseen. Törn-Mangsin mukaan Yle ei myöskään ota kantaa muiden maiden osallistumiseen.

– Teemme Ylessä aina omat päätöksemme omista lähtökohdistamme, kirjoittaa Törn-Mangs sähköpostissa.

Törn-Mangs kertoo Ylen käyneen tilanteesta keskusteluja EBU:n kanssa, mutta ei ota kantaa keskustelujen sisältöön.

Hän ei myöskään ota kantaa siihen, katsooko Yle Israelin osallistumisen Euroviisuihin olevan hyväksyttävää.

Ylen hallintoneuvoston 21 kansanedustajasta neljä katsoo, että Suomen pitää jättää Euroviisut väliin, jos Israel on mukana. He eivät kuitenkaan tee päätöstä Euroviisuihin osallistumisesta.