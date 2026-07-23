Yksi kuluvan yleisurheilukauden kovimmista uutisista on ollut pikajuoksija Nora Lindahlin hyppy Ruotsin väreistä Suomen edustajaksi. Hän ei kadu ratkaisuaan.
Lindahl, 21, on asettunut nyt Helsinkiin, ja kotiutuminen on sujunut loistavasti.
– Kun laskeudun Helsingin lentokentälle, ajattelen, että olen vihdoin kotona.
Yksi iso syy muutokselle oli urheilullinen. Lindahl koki, että Suomen yleisurheilusysteemi tukee hänen kehitystään paremmin kuin Ruotsin vastaava. Kohu oli valmis, ja Ruotsissa Lindahlin ratkaisua pidettiin sokkina. Kritiikkiäkin on tullut.
– Se on ollut elämäni paras päätös, Lindahl toteaa edustusoikeuden muutoksesta.
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Nora Lindahl saa edustaa Suomea arvokisoissa vasta vuonna 2028.Tomi Natri /All Over Press