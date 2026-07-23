Noin 70-vuotias mies katosi Vihdin Selkistä ja liikkuu mahdollisesti matkailuautolla.
Poliisi etsii noin 70-vuotiasta miestä, joka on kadonnut Vihdissä.
Mies lähti matkailuautolla Vihdin Selkistä 23. heinäkuuta noin kello 9.45.
Miehellä on lyhyet, vaaleanruskeat hiukset ja silmälasit.
Matkailuajoneuvo, jolla hän lähti, on valkoinen, Hymer-merkkinen auto, ja sen rekisterinumero on HCZ-602.
Kadonnut mies liikkuu mahdollisesti tällaisella matkailuautolla.Länsi-Uudenmaan poliisi
Kadonneen miehen matkailuauto on valkoinen, Hymer-merkkinen.Länsi-Uudenmaan poliisi
Mies saattaa liikkua matkailuautolla tai muilla keinoin.
Havainnot miehestä voi ilmoittaa hätänumeroon.