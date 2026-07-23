Maajussille morsian -ohjelmassa rakastuneet Kalle ja Niina juhlivat hääpäiväänsä.

Kalle Linkki ja Niina Wusch Linkki rakastuivat Maajussille morsian -ohjelmassa vuonna 2021. Pari vuotta myöhemmin pariskunta juhli kesähäitä.

Rakastavaiset juhlivat 22. heinäkuuta jo kolmatta hääpäiväänsä. He jakoivat juhlan kunniaksi tunteikkaan otoksen Instagramissa.

– Kolmas hääpäivä. Tänään päällimmäisenä mielessä kiitollisuus ja onni jokaisesta hetkestä, päivästä ja vuodesta, jotka saadaan yhdessä elää ja kokea, he kirjoittavat.

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Viime vuoden maaliskuun lopulla heidän onnensa täydentyi esikoislapsella. Kesän alussa pari jakoi lisää iloisia perheuutisia. Kaksikko odottaa parhaillaan toista lastaan.