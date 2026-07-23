Nyt leviävässä huijauksessa vastaanottajaa pelotellaan ulosoton uhalla.
Suomen Telemarkkinointiliitto ry varoittaa tiedotteessaan uudesta ulosottohuijauksesta.
Liiton kehittämän Kilpi-sovelluksen tietokannassa korostuvat tällä hetkellä huijaussähköpostit, joita lähetetään oikeusministeriön nimissä.
Sähköpostissä väitetään, että vastaanottajalla on lukematta jäänyt, kesäkuussa saapunut Suomi.fi-viesti.
Viestissä vihjataan ulosoton mahdollisuudella, sillä lähettäjänä näkyy "Oikeusministeriö, ulosottoviranomaisen asiakirjat".
Huijausviestissä väitetään, että vastaanottajalla on kesäkuussa saapunut ja vielä lukematon viesti Suomi.fissä ulosottoa koskien.Suomen telemarkkinointiliitto ry
Viestin vastaanottajaa kehotetaan lukemaan verotuspäätöksensä Suomi.fi-palveluun kirjautumalla. Vaikka sisältö jäljittelee viranomaisviestintää, siinä on epäjohdonmukainen yksityiskohta: lähettäjätiedoissa puhutaan ulosotosta, mutta sen jälkeen verotuspäätöksestä.
Huijauksen voi havaita myös pienestä englanninkielisestä tekstistä, jossa vastaanottajaa ohjataan tarkastelemaan ja maksamaan lasku xonet.fi-sivustolla. Telemarkkinointiliiton mukaan teksti näkyy mobiilissa jokseenkin selvästi, mutta tietokoneella teksti on niin pieni, että näyttää liki viivalta.