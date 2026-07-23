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Ulosoton uhka? Varoitus uudesta huijauksesta

Huijauksen voi havaita myös pienestä englanninkielisestä tekstistä, jossa vastaanottajaa ohjataan tarkastelemaan ja maksamaan lasku xonet.fi-sivustolla. Telemarkkinointiliiton mukaan teksti näkyy mobiilissa jokseenkin selvästi, mutta tietokoneella teksti on niin pieni, että näyttää liki viivalta.

Viestin vastaanottajaa kehotetaan lukemaan verotuspäätöksensä Suomi.fi-palveluun kirjautumalla. Vaikka sisältö jäljittelee viranomaisviestintää, siinä on epäjohdonmukainen yksityiskohta: lähettäjätiedoissa puhutaan ulosotosta, mutta sen jälkeen verotuspäätöksestä.

Huijausviestissä väitetään, että vastaanottajalla on kesäkuussa saapunut ja vielä lukematon viesti Suomi.fissä ulosottoa koskien.Suomen telemarkkinointiliitto ry

Nyt leviävässä huijauksessa vastaanottajaa pelotellaan ulosoton uhalla.

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– Huijausviestit kehittyvät jatkuvasti, ja kohta tällaisia huijauksen paljastavia yksityiskohtia on yhä vähemmän. Siksi viestiä ei pidä arvioida vain ulkoasun perusteella, vaan kirjautuminen kannattaa tehdä aina itse avatun virallisen sovelluksen tai verkkosivun kautta, sanoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski tiedotteessa.