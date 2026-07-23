Kansanedustaja Hjallis Harkimo on tehnyt uuden päänavauksen pääkaupunkiseudulla vellovaan areenakeskusteluun. Harkimon mielestä Jokerien, HIFK:n ja koripalloseura Seagullsin tulisi pelata uudessa yhteisessä hallissa.

Liike Nyt -puolueen kansanedustaja Hjallis Harkimo, 72, on ollut Garden Helsinki -hankkeen äänekäs vastustaja. Keskiviikkona hän teki sosiaalisen median X-alustalla uuden päänavauksen kohuaiheeseen liittyen.

– Kohta aletaan varmaan ymmärtää, että taloudellisesti ei kannata jättihallia Helsinkiin rakentaa. Se, mikä pitäisi rakentaa, on 10 000 (katsojan) halli HIFK:lle, Jokereille ja Seagullseille, Harkimo kirjoitti.

MTV Urheilu pyysi Harkimoa avaamaan ajatustaan lisää torstaina. HIFK:n uudeksi kodiksi suunnittelusta Garden-areenasta, joka vetäisi noin 20 000 katsojaa, Harkimolla ei ole hyvää sanottavaa.

– Koko hanke on mielestäni turha, koska sitä ei saa taloudellisesti ikinä kannattavaksi. Miksi se ei saa sijoittajia? Eihän sellaista tulla koskaan rakentamaan, Harkimo toteaa.

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