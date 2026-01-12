Ruotsia edustanut pikajuoksija Nora Lindahl saattaa pian kisata Suomen väreissä.

Suomen Urheiluliitto kertoo Lindahlin esittäneen sille pyynnön siirtyä edustamaan Suomea. 21-vuotias Lindahl on Ruotsin ja Suomen kaksoiskansalainen.

Lindahl asuu Espoossa ja edustaa seuratasolla Helsingin IFK:ta. Hän on kilpaillut myös SM-kisoissa. Noran valmentajaäiti Frida on ruotsalainen ja managerina toimiva isä Markus suomalainen.

– Minun suuri unelmani on aina ollut kilpailla olympialaisissa, ja edustaa Suomea ja Ruotsia. Nyt, kun olen kilpaillut juniorivuoteni Ruotsin puolesta, tunnen että on oikea aika tavoitella menestystä Suomen puolesta, Lindahl sanoo SUL:n tiedotteessa.

Pyörät ovat jo lähteneet pyörimään SUL:n tehtyä asiasta hakemuksen Kansainväliselle yleisurheiluliitolle WA:lle. Edustusoikeuksia arvioivan paneelin ratkaisua odotetaan alkuvuodesta.

Lindahlin ennätys 100 metrillä on viime kesänä Karlstadissa juostu 11,50. Hänen 200 metrin ennätyksensä on Helsingissä Suomi–Ruotsi-maaottelussa vuonna 2024 tullut tulos 22,88.

Päämatkallaan 200 metrillä Lindahl oli viime kaudella Suomen kotimaisen tilaston kärkinainen ajalla 23,00. Satasella hän oli ennätysajallaan Lotta Kemppisen (11,19) jälkeen tilastokakkonen.

Lindahl on vuoden 2023 alle 20-vuotiaiden Euroopan mestari 200 metriltä. Viime vuonna hän saavutti EM-pronssia alle 23-vuotiaiden kisoissa.