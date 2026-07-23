Yhdistelmäajoneuvo joutui liikenneonnettomuuteen Kauhavalla ja vaurioitui pahoin.
Yhdistelmäajoneuvo ajoi ulos Kauhavalla 18. heinäkuuta aamuyöllä.
Hälytys tehtävästä tuli noin kello 4.30.
Esitutkinnan tämänhetkisten tietojen mukaan yhdistelmäajoneuvo oli matkalla Kortesjärven suunnasta, kun ajoneuvo ajautui tien pientareelle.
Perävaunu lähti sivuluisuun, minkä vuoksi yhdistelmä kaatui kyljelleen ja pyörähti katon kautta ympäri.
Ajoneuvo ja perävaunu vaurioituivat kauttaaltaan onnettomuudessa.
Ajoneuvossa oli kuljettajan lisäksi yksi matkustaja. Molemmat loukkaantuivat onnettomuudessa.
Poliisi tutkii tapahtunutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja vammantuottamuksena.