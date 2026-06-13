Ruotsin edustusoikeuden Suomeen vaihtava Nora Lindahl juoksi Kreikassa järjestetyssä kansainvälisessä kilpailussa sadan metrin aikaan 11,18. Se on hänen oma ennätyksensä ja sillä noustaan Suomen kaikkien aikojen listalla toiseksi.

Lindahl oli kilpailussa toinen. Hän oli aiemmin juossut Paavo Nurmi Gamesissa edellisen ennätyksensä 11,36 ja oli kaikkien aikojen suomalaistilastossa kahdeksantena. Lindahl nousee ajallaan ohi Lotta Kemppisen ja Mona-Lisa Pursiaisen toiseksi.

Matkaa piikkipaikalla olevaan Suomen ennätyksen haltijaan Helinä Marjamaahan on viisi sadasosaa.

Lindahl saa edustaa Suomea 31.12.2027 alkaen.