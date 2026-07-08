Suomen Urheiluliiton (SUL) kilpailuvaliokunta on päivittänyt Suomen ennätystuloksia koskevaa säännöstöään.

Sääntömuutos liittyy erityisesti pikajuoksija Nora Lindahlin tapaukseen. 21-vuotias Lindahl sai kesäkuussa luvan edustaa kansainvälisissä arvokisoissa Suomea vuoden 2028 alusta lähtien.

SUL:n kilpailuvaliokunta päätti kuitenkin sähköpostikokouksessaan muuttaa sääntökirjausta SE-tuloksista jo nyt. Aiemmin säännöstö ei ole eritellyt tilanteita, joissa urheilijan kansainvälinen edustusoikeus on vaihtunut tai on vaihtumassa.

– Asiasta on keskusteltu erityisesti Nora Lindahliin liittyen. Sääntötekstin tarkennus selkeyttää ja vahvistaa sen, että Lindahl voi nyt tehdä Suomen ennätyksen, vaikka arvokisoihin ja maaotteluihin osallistuminen on mahdollista vasta myöhemmin, SUL:n huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen sanoo.

Myös Ruotsin kansalaisuuden omaavan Lindahlin kesäkuussa juoksema ennätys 11,18 uupuu Helinä Marjamaan nimissä vuodelta 1983 olevasta 100 metrin Suomen ennätyksestä vain viisi sadasosaa.

200 metrillä Lindahl juoksi niin ikään tänä kesänä ennätyksensä 22,87, kun matkan SE-tulos on Mona-Lisa Pursiaisen lähes 53 vuotta sitten juoksema 22,39.