Jemenin huthit kertovat tehneensä iskuja Saudi-Arabian öljytankkereihin Punaisellamerellä.
Jemenin huthit kertoivat lausunnossaan viestipalvelu Telegramissa, että kaksi saudiarabialaista öljytankkeria rikkoi huthien asettamaa merisaartoa. Huthit kertoivat iskeneensä ohjuksilla ja drooneilla aluksia vastaan.
Jemenin huthit ilmoittivat maanantaina aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron.
Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO kertoi myöhään keskiviikkona, että ammus on osunut tankkeriin Punaisellamerellä Saudi-Arabian edustalla. Tankkerin päällikkö raportoi, että ammus on sytyttänyt tulipalon aluksella.