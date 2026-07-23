Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerit tapasivat Filippiineillä. Tapaaminen kesti reilu puoli tuntia, kertoo Venäjän uutistoimisto Tass.
Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio tapasivat tänään Filippiinien pääkaupungissa Manilassa.
Tapaaminen toteutui Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön Aseanin kokouksen yhteydessä ja kesti venäläisen Tass-uutistoimiston mukaan puoli tuntia.
Tapaamisen sisällöstä ei ole toistaiseksi kerrottu julkisesti.
Viimeksi Lavrov ja Rubio tapasivat syyskuussa 2025.
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov seurueineen Manilassa Filippiineillä 23. heinäkuuta 2026.AFP / Lehtikuva
Rubio kertoi aiemmin, että tarkoituksena oli keskustella ainakin Ukrainan sodasta, joka on monin tavoin heikentänyt Venäjän ja Yhdysvaltojen mahdollisuuksia löytää yhteisymmärrystä myös muissa kysymyksissä.
Rubion mukaan Yhdysvallat on edelleen tilaisuuden tullen valmis osallistumaan ponnisteluihin Ukrainan sodan päättämiseksi, kertoo Associated Press -uutistoimisto.
– Meillä täytyy olla suhde Venäjän hallitukseen, vaikka meillä onkin tietyissä aiheissa erimielisyyksiä, Rubio sanoi AP:n mukaan.