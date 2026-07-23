Sää muuttuu vähitellen aurinkoisemmaksi ja lämpimämmäksi, ja ensi viikolla elohopea voi kohota jopa hellelukemiin.

Viime aikojen sateet alkavat vähitellen hellittää otettaan, mutta sateenvarjoa ei vielä kannata heittää nurkkaan. Lähipäivinä sille on kuitenkin aiempaa harvemmin käyttöä, sillä pilvisyys ja sateet väistyvät vähitellen, kertoo meteorlogi Pekka Pouta.

– Jos katsoo yleiskuvaa, niin matalapaine alkaa pyörittää sateita Pohjois-Suomeen ja lämmintä ilmaa etelään ja itään.

Nyt ukkosfanit tarkkana

Torstaina ukkosbongareiden kannattaa olla liikkeellä etenkin etelärannikolla, sillä luvassa voi olla lähipäivien paras mahdollisuus ukkosiin.

– Itse ainakin jännitän sitä, pääseekö Helsingissäkin vihdoin kunnolla ihailemaan ukkosia. Ne ovat aina vähän kiertäneet niukasti tuonne Espoon puolelle tai vähän Vantaalle.

Perjantaina lämpimin ja aurinkoisin sää osuu maan lounaisosiin. Turussa voidaan nauttia jopa viikon parhaasta kesäpäivästä, vaikka iltapäivällä alkaa kehittyä kuuropilviä.

Viikonlopun edetessä sääasetelma kääntyy kuitenkin ympäri. Lauantaina ja sunnuntaina idässä voidaan nähdä aurinkoisia aamupäiviä, kun taas lännessä liikkuu paikoin sateita.

– Viikonloppuna Itä-Suomi on kaikista paras.

Sodankylässä oli mukava 17 asteen marjastussää. Kuvan kuksa on omistajansa 29 vuotta sitten veistämä.Matti Luumi

Luvassa tuulinen viikonloppu

Sunnuntaina Atlantilla oleva matalapaine pyöräyttää vielä yhden kunnon sadealueen Länsi-Suomen kautta kohti pohjoista.