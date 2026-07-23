Poliisi kertoo tiedotteessaan saaneensa pääosin selvitettyä Vaasassa tapahtuneen pahoinpitelyn kulun.

Pohjanmaan poliisi kertoo tiedotteessaan uutta tietoa liittyen Vaasan Ristinummella tapahtuneeseen epäiltyyn törkeään pahoinpitelyyn.

12. heinäkuuta 8-vuotias poika sai sairaalahoitoa vaatineet vammat saadessaan iholleen syövyttävää putkenavausnestettä.

Poliisi kertoo saaneensa pääosin selvitettyä tapahtumien kulun.

Poliisin mukaan 8-vuotias poika oli ensin heitellyt muiden lasten kanssa kiviä ja hiekkaa pihalla olleiden tyttöjen päälle. Paikalle saapui kaksi tyttöjen seurueeseen kuuluvaa teini-ikäistä poikaa, jotka yrittivät saada heittelyn loppumaan.



Tämän jälkeen 8-vuotias poika ruiskutti putkenavausnestettä toisen teini-ikäisen pojan päälle. Toinen pojista sai pullon käsiinsä ja kaatoi pullon sisältöä 8-vuotiaan pojan päälle. Tekoa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä.

Teko ei ollut rasistinen

Poliisi kertoo tapahtumien kulusta poikkeuksellisen yksityiskohtaisesti, koska tapaus on herättänyt laajaa julkista keskustelua ja siitä on esitetty toisistaan poikkeavia kuvailuja.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Joanna Östbladin mukaan valvontakameratallenteet ja muu aineisto muodostavat tapahtumista yhtenäisen kokonaisuuden.

– Tutkinnassa on selvitetty myös julkisuudessa esillä ollut mahdollinen rasistinen motiivi, mutta sille ei ole löytynyt viitteitä. Poliisin mukaan kyseessä ei ole rasistinen teko, Östblad sanoo.

Poliisin mukaan 15-vuotias ei tarvinnut lääkärihoitoa ja poliisi ei ota tarkemmin kantaa 8-vuotiaan vammojen vakavuuteen.