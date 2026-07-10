Seiväshyppytähti Armand Duplantis kertoo saaneensa tarvitsemansa herätyksen hävittyään ensimmäisen kerran lähes kolmeen vuoteen.
Duplantis kilpailee Timanttiliigan otatuksessa Monacossa perjantaina.
Kuukausi sitten Duplantisin 40 peräkkäisen kisavoiton putki katkesi Tukholmassa, kun hän ei pystynyt ylittämään kuutta metriä. Duplantis tunnusti, että hänellä oli tuolloin "isoja juttuja meneillään", viitaten muun muassa lähestyneisiin häihinsä.
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0:41Armand Duplantis jäi toiseksi ja alle kuuden metrin: "Nähdään aika kovia ihmeitä".