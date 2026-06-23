Nora Lindahl hurjasteli 200 metrillä kovimman suomalaisnaisen ajan sitten vuoden 1991.
Nora Lindahl jatkoi huippunopeassa vedossa ja voitti Kööpenhaminassa sunnuntaina käydyn naisten 200 metrin kilpailun uudella ennätysajallaan 22,87. Juoksun aikana puhalsi tilastokelpoinen 0,5 sekuntimetrin myötätuuli.
Ruotsin edustusoikeuden Suomeen tänä vuonna vaihtanut Lindahl paransi vuodelta 2024 ollutta ennätystään 0,01 sekunnilla.
Helsingin IFK:ta edustava 21-vuotias pikajuoksija menee tuoreella ennätyksellään Suomen naisten kaikkien aikojen tilastossa neljänneksi.
Suomea edustava nainen on viimeksi juossut 200 metriä kovempaa vuonna 1991, jolloin Sisko Hanhijoki kiihdytti ennätyksekseen 22,81.
Suomen ennätys on Mona-Lisa Pursiaisen 22,39 vuodelta 1973.
Lindahl juoksi aiemmin kesäkuussa 100 metrillä ennätyksensä 11,18, jolla hän iski Suomen kaikkien aikojen tilastokakkoseksi.
Arvokisoissa Lindahl saa edustaa Suomea karenssin jälkeen vuodesta 2028 alkaen.