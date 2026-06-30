Entinen pika-aiturihuippu Annimari Korte on valittu opinahjoon.

Korte kertoo tulleensa valituksi eläinlääketieteellisen tiedekunnan koulutukseen Viron Tartoon.

– Mun ykkösunelma ehkä 2-vuotiaasta asti on ollut olla eläinlääkäri, Korte iloitsee.

Korte kertoo myöhästyneensä pääsykokeeseen ilmoittautumisesta viime vuonna, mutta tällä kertaa hän oli hyvissä ajoin liikkeellä.

– Nyt sitten miettimään, miten toteuttaa Tartossa viikot koirien kanssa asuminen, hän toteaa pohdiskelevasti.

38-vuotias Korte on pika-aitojen entinen Suomen ennätysnainen. Hän piti ennätystä hallussaan nelisen vuotta vuoteen 2023 saakka. Hän lopetti yleisurheilu-uransa vuonna 2024 ja on sittemmin kisannut koiravaljakolla.