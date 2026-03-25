Suomen ja Ruotsin kaksoiskansalainen, pikajuoksija Nora Lindahl saa edustaa Suomea arvokilpailuissa 31.12.2027 alkaen, Suomen Urheiluliitto (SUL) tiedotti keskiviikkona.

SUL jätti hakemuksen 21-vuotiaan Lindahlin edustusoikeuden siirrosta tammikuun alussa. Arvokilpailutoiminnassa edustusmaan vaihtaminen tuo lähtökohtaisesti kolmen vuoden karenssin, mutta Kansainvälisen yleisurheiluliiton (WA) edustusoikeuksia arvioiva paneeli päätti lyhentää karenssia vuodella.



– Vuoden lyhennys karenssiin on meille erinomainen uutinen. Nora voi siis kilpailla Suomen joukkueessa esimerkiksi EM-kisoissa 2028 ja tietysti jo hallikaudella 2028 PM- ja MM-halleissa, vaikkei Noran bravuurimatka (200 m) olekaan lajiohjelmassa MM-halleissa, SUL:n huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen kertoi.



Lindahlin manageri-isä Markus Lindahl on suomalainen. Tytär edustaa Helsingin IFK:ta ja on äitinsä Frida Lindahlin valmennuksessa.