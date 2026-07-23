Lahden keskustassa tapahtuneen 48 hengen joukkotappelun tutkinta on edennyt.

Lahdessa Paasikivenaukiolla 11. heinäkuuta sattuneen joukkotappelun myötä poliisi kirjasi kuusi rikosilmoitusta ja otti kiinni 48 henkilöä. He vapautuivat saman illan aikana tai seuraavana päivänä.

Hämeen poliisi kertoo tutkinnan etenemisestä tiedotteessaan.

Poliisi on kirjannut edenneen tutkinnan myötä rikosnimikkeiksi muun muassa pahoinpitelyn, laittoman naamioitumisen, vahingonteon ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidon.

Kiinniotetuista kahta nuorta miestä epäillään toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapitoon, sillä he ovat pitäneet Lahden keskustassa mukanaan savuräjähdettä.

Toinen miehistä on 17-vuotias ja toinen 21-vuotias. Nuorempi epäillystä on myöntänyt kuulusteluissa pitäneensä hallussa merkkisavua, vanhempi hätäsoihtua.

Poliisi arvioi, ettei osa joukkotappelun aikaisista pahoinpitelyistä ei ole tullut sen tietoon.

Kuulustelujen mukaan joukkotappelu ei ollut ennalta sovittu, mutta on viitteitä siitä, ettei Paasikivenaukio Lahden keskustassa valikoitunut täysin sattumanvaraisesti tapahtumapaikaksi.

Tapaukset siirtyvät syyttäjälle syyteharkintaan.

Hämeen poliisi kertoo arvioineensa toimintaansa joukkotappelun jälkeen ja tekee toimintasuunnitelmiin tarvittavat tarkennukset seuraavia vastaavanlaisia tapahtumia ajatellen.