Neljälle suomalaisuimarille on luvassa mukavat lisätulot, jos jo kertaalleen kuopattu uintiliiga ISL saa hoidettua lupaamansa palkintorahat suunnitellusti.

Vuosina 2019–21 kisatun ISL:n komissaari Ben Allen vahvisti viikonloppuna uutistoimisto Reutersille, että sarjaan osallistuneet urheilijat saavat vuosia maksamatta olleet rahansa täysimittaisena. Kaikkiaan rahaa on tulossa yli seitsemän miljoonaa dollaria eli reilut 6,1 miljoonaa euroa 312 urheilijalle.

Suomalaisista sarjaan osallistuivat Ida Hulkko (nyk. Aydin), Fanny Teijonsalo, Laura Lahtinen ja Jenna Laukkanen. Heistä yhden kisan voittanut Hulkko tienasi 23 800 dollaria ja Teijonsalo 21 875 dollaria. Lahtisella on palkintorahoja saamatta 7 525 ja Laukkasella 6 050 dollaria.

Teijonsalo kertoo MTV Urheilulle saaneensa sunnuntaina viestin, jonka mukaan ISL maksaa loput palkintorahat osissa seuraavan neljän vuoden aikana.

Kyseessä oli vasta ensimmäinen kerta, kun Teijonsaloon on oltu yhteydessä viisi vuotta sitten kisatun uintiliigan palkintorahoista, joten hän ei ole laskenut talouttaan niiden varaan. Rahoille olisi kuitenkin käyttöä. Euroiksi muutettu Teijonsalon kokonaispotti on noin 19 100 euroa.

– Olisi sillä minulle tosi iso merkitys varsinkin, kun jäin ilman [opetus- ja kulttuuriministeriön] apurahaa tälle vuodelle, ehkä vähän yllättäenkin, Teijonsalo kertoo.

Talvella 30 vuotta täyttänyt Teijonsalo ui vuonna 2025 lyhyen radan ennätyksensä 50 ja 100 metrin selkäuinnissa sekä pitkällä radalla 50 metrin selkäuinnissa, mutta ei mahtunut seitsemän apurahoille päässeen uimarin joukkoon. Hän kertoo joutuneensa etsimään lisätuloa muuta kautta rahoittaakseen urheilu-uraansa.