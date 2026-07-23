EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän-vastaisesta pakotepaketista.
EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.
Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti.
Maat päättivät von der Leyenin mukaan jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta.
Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon.