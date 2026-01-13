Pikajuoksija Nora Lindahlin ratkaisu on yllättänyt Ruotsissa.

Maanantaina uutisoitiin, että Ruotsia tähän asti edustanut pikajuoksija Nora Lindahl, 21, hakee vaihtoa Suomen riveihin. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kuvailee "sensaatiomaisen" ratkaisun tulleen Ruotsin yleisurheilussa kuin pommi.

Lindahl ei ollut kertonut asiasta Ruotsin maajoukkueessa kenellekään.

– En halunnut mitään vuotoja, hän sanoi.

Espoossa asuva ja Helsingin IFK:ta edustava Lindahl on Ruotsin ja Suomen kaksoiskansalainen, joka on juossut myös SM-kilpailuissa. Hänen valmentajaäitinsä Frida on ruotsalainen ja manageri-isänsä, entinen pikajuoksija Markus suomalainen.

Lindahl kertoi Suomen Urheiluliiton tiedotteessa halunneensa edustaa Suomea ja Ruotsia. Kun hän on nyt kilpaillut juniorivuotensa Ruotsin puolesta, hän kokee ajan kypsäksi Suomen riveissä juoksemiseksi.

Lindahl on saavuttanut 200 metrillä alle 20-vuotiaiden Euroopan mestaruuden 2023 ja alle 23-vuotiaiden EM-pronssin 2025.

Hän ylsi 2024 aikuisten EM-kisoissa Roomassa 200 metrin välieriin jääden ensimmäisenä finaalin ulkopuolelle. Lindahl juoksi myös Pariisin olympialaisissa 2024 sekä Tokion MM-kisoissa 2025.

Äiti "luultavasti surullinen"

Lindahl raportoi isänsä olleen tuoreesta uutisesta "todella iloinen".

– Hän oli kuitenkin myös se, joka ajatteli, että minun tulisi valita Ruotsi, kun olin 16. Hän haluaa minun valitsevan sen, joka minusta tuntuu parhaalta, mutta uskon, että hän on ylpeä siitä, että Lindahlin nimi on suomalaisväreissä.

Pikajuoksija arveli sen sijaan äitinsä ottavan asian raskaammin.

– Hän on luultavasti hiukan surullinen, mutta hän kokee, että olen tehnyt hyviä suorituksia juniorina Ruotsin väreissä, ja minusta on paljon kuvia Ruotsin maajoukkueasussa.

Lindahl ei vielä puhu suomea.

– Alkanen työstää sitä.

Aikaa

Lindahl ei päässe hetkeen edustamaan Suomea arvokilpailuissa. Edessä on karenssijakso, joka on pituudeltaan lähtökohtaisesti kolme vuotta. Lindahlin kohdalla se ulottuisi vuoteen 2028.

– Toivomme tietysti, että karenssijakso olisi ainakin hiukan lyhyempi ja Nora nähtäisiin Suomen paidassa mahdollisimman pian. Se edellyttää kuitenkin sitä, että Suomen WA:lle (Kansainväliselle yleisurheiluliitolle) tekemän hakemuksen perusteet karenssijakson lyhentämiselle kolmesta vuodesta hyväksytään, Urheiluliiton huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen kertoi.

Lindahl itse tuumi olevansa niin nuori, että hänellä on aikaa. Hän ounastelee olevansa todennäköisesti muutaman vuoden päästä parempi kuin nyt.

Seuraavan kertansa Suomen ja Ruotsin välisessä yleisurheilumaaottelussa, tuolloin Suomen edustajana, Lindahl ennakoi olevan "erityistä mutta todella hauskaa".