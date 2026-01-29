Yleisurheilun etiikkaa valvova Athletics Integrity Unit kertoi torstaina, että kolme yleisurheilijaa on langetettu kilpailukieltoihin vedonlyönnin takia.
Ranskalainen keskimatkojen juoksija Aurore Fleury sekä saksalaiset kiekonheittäjät Henrik Janssen ja Steven Richter löivät vetoa joukkuetovereiden edesottamuksista arvokisoissa.
Fleury, 32, löi vuoden 2024 Rooman EM-kisoissa 2 000 euron vedon joukkuetoverinsa menestyksestä ja voitti 5 000 euroa. Hän myönsi teon, mutta kiisti tienneensä sen olevan vastoin Kansainvälisen yleisurheiluliiton sääntöjä.
Fleurylle lätkäistiin helmikuun lopussa päättyvä puolen vuoden kilpailukielto sekä 3 000 euron sakko. Sakkosumma menee hyväntekeväisyyteen.
Janssen, 27, ja Richter, 22, löivät vetoa niin ikään joukkuetovereiden onnistumisesta viime vuoden MM-kisoissa Tokiossa. Janssen myönsi tehneensä kolme vetoa yhteensä 100 euron edestä, ja Richterin veto oli tehty 40 eurolla.
Molemmat yrittivät perua vedot saatuaan tietää niiden olevan vastoin sääntöjä. He saivat kolmen kuukauden pannat mieheen.