Suomen seiväshyppytähti Wilma Murto sijoittui kolmanneksi sunnuntaina Britannian Loughboroughissa käydyssä kilpailussa.

Kaupungin yliopiston hallissa kisatussa koitoksessa Murto ylitti 446. Edelle ylsivät Uuden-Seelannin Olivia McTaggart (464) ja Brasilian Juliana De Menis Campos (456).

Murron kisa tyssäsi kolmeen pudotukseen korkeudesta 456.



– Hypyt eivät olleet korkeita, mutta ekassa ja vikassa hypyssä seiväs meni niin sanotusti läpi. Toinen oli limbo, Murto kuvaili pudotuksiaan Urheiluliiton tiedotteessa.



Murto on tällä kaudella päässyt parhaallaan tulokseen 460, ja sillä hän on MM-hallien tilastossa 13:s. Torunissa Puolassa reilun puolentoista viikon päästä alkaviin MM-halleihin pääsee 12 seiväshyppääjää.



– Nyt odotellaan ja katsotaan, tuleeko MM-paikka. Lähden, jos se tulee, mutta tästä on myös hyvä lähteä treenikaudelle, jos kausi tähän loppuu. Nyt on saatu aika hyvää dataa kevään harjoittelua ajatellen, Murto totesi hallikaudesta.