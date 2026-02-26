Sveitsiläinen entinen huipputuomari kuvasi itävaltalaisseura Altachin naisten joukkuetta salaa suihkussa sekä pukuhuoneessa, kertoo Blick. Seuran entinen pelaaja Eleni Rittmann avautui Instagramissa 200 000 seuraajalleen tapahtuneesta.

Ex-huipputuomari toimi uransa jälkeen Altachissa toimihenkilönä. Hänet tuomittiin seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja reiluihin 1200 euron sakkoihin. Jokainen uhriksi joutunut pelaaja sai 625 euron korvauksen. Yksi uhreista oli nykyään Ranskassa pelaava Rittmann.

– Kuvittele, että menet harjoituksien jälkeen pukuhuoneeseen suihkuun joukkuetovereidesi kanssa, ja myöhemmin käy ilmi, että sinua on video- ja valokuvattu. Tällainen saa minut vain sanattomaksi. Uhreja kehotetaan usein vaikenemaan. Niin kävi myös minulle. Minua pyydettiin olemaan hiljaa, Rittmann kertoi.

Sveitsiläinen Rittmann järkyttyi tuomioistuimen langettaman rangaistuksen suuruudesta.

– Mietin todella, että onko sakko ja ehdollinen tuomio riittävän ankara rangaistus. Estääkö se muita potentiaalisia tekijöitä tekemästä vastaaavaa, Rittmann sanoi.

Asia meni niin pitkälle, että Rittmann tarkisti uuden seuransa Thonon Eviannin pukuhuoneet kameroiden varalta.

– Tunsimme olomme turvalliseksi pukuhuoneesssa. Nyt osa meistä ei enää tunne oloaan mukavaksi yleisissä suihkuissa, Rittmann totesi.

Katso alta Rittmannin puheenvuoro.