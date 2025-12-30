Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn.

Yksityisen varhaiskasvatuksen uudesta työehtosopimuksesta on saatu neuvottelutulos. Asiasta myöhään maanantai-iltana kertoivat muun muassa Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.



Neuvotteluosapuolina olivat Superin ja Talentian lisäksi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ sekä työnantajia edustava Sivista.



Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn. Maanantaina saavutetun neuvottelutuloksen sisällöstä ei kerrota julkisuuteen, ennen kuin hallinnot ovat käsitelleet asiaa.



Yksityisen varhaiskasvatusalan neuvotteluja on käyty syksystä 2024 lähtien. Superin mukaan alalla ei ole aikaisemmin ollut omaa työehtosopimusta. Toimijat ovat olleet muun muassa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä, joka päättyy varhaiskasvatuksen osalta kuluvan vuoden loppuun.



Yksityinen varhaiskasvatus työllistää noin 10 000 palkansaajaa. Suomessa asuvista lapsista noin 20 prosenttia eli vuosittain noin 40 000 lasta on yksityisissä päiväkodeissa.

